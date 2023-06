Μαγνησία

Τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι - Τραυματίστηκαν παιδιά (εικόνες)

Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ηλεκτρικό πατίνι, που επέβαιναν δύο παιδιά.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο στην οδό Κρήτης στην Καλαμάτα, κοντά στη διασταύρωση με την οδό Σταδίου.

Δύο παιδιά που επέβαιναν σε ηλεκτρικό πατίνι, εξερχόμενα προς Κρήτης από το Στάδιο, φέρεται να παρασύρθηκαν από αυτοκίνητο, με συνέπεια τον τραυματισμό τους.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο νεαρά άτομα ηλικίας περίπου 15 ετών, ένα αγόρι και ένα κορίτσι που επέβαιναν στο πατίνι και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

Πηγή: best-tv.gr.

