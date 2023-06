Μαγνησία

Τροχαίο - Βόλος: Αυτοκίνητο παρέσυρε 5χρονο

Το παιδί ξέφυγε από την εποπτεία του πατέρα του και έπεσε μπροστά στις ρόδες ενός αυτοκινήτου.

Ένα 5χρονο αγοράκι παρασύρθηκε το απόγευμα της Τρίτης (13/6) από ΙΧ στη Νέα Ιωνία Βόλου.

Το παιδί ξέφυγε από την εποπτεία του πατέρα του και έπεσε μπροστά στις ρόδες ενός αυτοκινήτου.

Αμέσως στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε το αγοράκι με τραύμα στον κρόταφο και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου.

