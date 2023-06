Δωδεκανήσα

Κως: Σύλληψη άνδρα που χάιδευε τα γεννητικά του όργανα στη θέα γυναικών

Στην σύλληψη ενός 31χρονου σάτυρου προχώρησαν χθες τα ξημερώματα οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας της Κω.

Πρόκειται για έναν ημεδαπό κατηγορούμενο για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας» και για απειλή μετά από μήνυση που υπέβαλαν εις βάρος του τρεις ημεδαπές. Ειδικότερα, την 23:40 ώρα της 12ης Ιουνίου 2023 στην Κω επί της οδού Κων/νου Παλαιολόγου με χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα προσέβαλε βάναυσα την τιμή δύο 33χρονων και μιας 19χρονης χαϊδεύοντας επιδεκτικά το μόριο του πάνω από το παντελόνι του κοιτάζοντάς τες. Επίσης τις απείλησε ότι θα προβεί σε χειροδικία.

Οι γυναίκες κάλεσαν το κέντρο επιχειρήσεων της ΕΛ.ΑΣ. και αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, τον αναζήτησαν και τον εντόπισαν στην οδό Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και φυσικά τον συνέλαβαν.

