Μεσσηνία

Πύλος – ναυάγιο: Δεκάδες νεκροί μετανάστες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φόβοι για εκατοντάδες νεκρούς. Περισσότεροι από 100 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Συνεχίζονται οι έρευνες. Επιχείρηση διάσωσης και νότια της Κρήτης για περίπου 80 μετανάστες.

-

Τουλάχιστον 78 σοροί και 104 διασωθέντες έχουν περισυλλεγεί από το Λιμενικό Σώμα 47 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Πύλου, στα διεθνή ύδατα, μετά την ανατροπή αλιευτικού σκάφους με αδιευκρίνιστο αριθμό παράτυπων μεταναστών.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του πληρώματος του σκάφους του Λιμενικού που προσέγγισε το σκάφος των μεταναστών πριν αυτό βυθιστεί, οι επιβάτες τουστο εξωτερικό κατάστρωμα ήταν πάρα πολλοί, ενώ υπήρχαν άνθρωποι και στους εσωτερικούς χώρους του σκάφους. Σε ανάλογων διαστάσεων σκάφος, που είχε εντοπιστεί πέρσι στην ίδια περιοχή, επέβαιναν περίπου 400 άνθρωποι. Ο συνδυασμός αυτών των πληροφορίων οδηγεί τα στελέχη του Λιμενικού στην εκτίμηση και στον φόβο ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά.

Τέσσερα άτομα μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο super puma στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Όλοι οι διασωθέντες επιβαίνοντες του αλιευτικού σκάφους αναμένεται να μεταφερθούν στο λιμάνι της Καλαμάτας, όπου έχει οργανωθεί υποδοχή σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Στο σημείο των ερευνών επιχειρούν δύο περιπολικά σκάφη, ένα ναυαγοσωστικό του ΛΣ, μία φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού, επτά παραπλέοντα πλοία, ένα ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Από το πρωί το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας του ΕΚΑΒ (ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ) έχει θέσει σε πλήρη ετοιμότητα τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ της περιοχής αλλά και το ΓΝ Καλαμάτας, ενώ ήδη έχουν μεταβεί από την Αθήνα και 2 οχήματα του Ειδικού Τμήματος Ιατρικής Καταστροφών του ΕΚΑΒ (ΕΤΙΚ-ΕΚΑΒ) με γιατρούς και διασώστες ώστε να συνδράμουν στο έργο διαλογής και διακομιδής των διασωθέντων.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, κατόπιν εντολής από το Υπουργείο Υγείας, ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ Νίκος Παπαευσταθίου, μεταβαίνει εσπευσμένα στην Καλαμάτα ώστε να συντονίσει την επιχείρηση παροχής υγειονομικής περίθαλψης προς τους διασωθέντες μετανάστες από το ναυάγιο της Πύλου.

Επιχείρηση διάσωσης και νότια της Κρήτης

Με λεωφορεία μεταφέρονται στο Ηράκλειο, οι 80 περίπου μετανάστες που εντοπίστηκαν αργά χθες το βράδυ στα ανοιχτά των Καλών Λιμένων, ενώ επέβαιναν σε ιστιοφόρο που αντιμετώπιζε μηχανική βλάβη. Οι μετανάστες και ανάμεσα τους γυναίκες και παιδιά, προέρχονται, μεταξύ άλλων, από τη Συρια, το Ιράκ και την Παλαιστίνη και είναι όλοι σε καλή κατάσταση.

Το σημείο που μεταφέρονται είναι η αίθουσα λιμενεργατών στο Ηράκλειο, ενώ ανάμεσά τους είναι μια έγκυος που λόγω της κατάστασης της μεταφέρεται σε νοσοκομείο.

Αναβάλλεται η επίσκεψη Μητσοτάκη στην Πάτρα

Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον υπηρεσιακό Πρωθυπουργό Ιωάννη Σαρμά, προκειμένου να ενημερωθεί για τις συνθήκες του τραγικού ναυαγίου σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Πύλου και για την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Λόγω του τραγικού ναυαγίου, η προγραμματισμένη για σήμερα προεκλογική συγκέντρωση της ΝΔ στην Πάτρα με ομιλητή τον Κυριάκο Μητσοτάκη αναβάλλεται.

Μετά το τραγικό ναυάγιο στα διεθνή ύδατα ανοιχτά της Πύλου, κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας αποτελούμενο από τον συντονιστή του Διαγραμματειακού ΝΔ Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, την Γραμματέα Ποιότητας Ζωής και Εθελοντισμού Πίστη Κρυσταλλίδου, και τους υποψήφιους βουλευτές του νομού Μεσσηνίας, Μίλτο Χρυσομάλλη, Γιάννη Λαμπρόπουλο, Περικλή Μαντά, Μαριαλένα Γυφτέα, Πιπίνα Κουμάντου και Πέγκυ Νίκα μεταβαίνει στην περιοχή.

Τσίπρας:Πρόκειται για μια ανθρώπινη τραγωδία

"Όσο περνάνε τα λεπτά, αυξάνονται οι νεκροί στο ναυάγιο νοτιοδυτικά της Πύλου. Πρόκειται για μια ανθρώπινη τραγωδία, η οποία αποτυπώνει με τον πιο θλιβερό τρόπο την απελπισία όσων αναζητούν άσυλο στην Ευρώπη. Η στιγμή απαιτεί να προτάξουμε την ανθρωπιά και να σταθούμε δίπλα στους επιζήσαντες του ναυαγίου, εντείνοντας παράλληλα κάθε προσπάθεια εντοπισμού των αγνοουμένων. Επικοινώνησα πριν από λίγο με τον Υπηρεσιακό Πρωθυπουργό, Ιωάννη Σαρμά, προκειμένου να ενημερωθώ για τις συνθήκες της τραγωδίας.

Ήδη κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με επικεφαλής την Αθηνά Λινού και τον Αλέξη Χαρίτση είναι στην περιοχή: έγραψε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Βαρουφάκης: Με κομμένη την ανάσα διαβάζουμε για δεκάδες πνιγμένους πρόσφυγες ανοικτά της Πύλου





"Με κομμένη την ανάσα διαβάζουμε για δεκάδες πνιγμένους πρόσφυγες ανοικτά της Πύλου

Όσο περιμένουμε περισσότερες πληροφορίες, οι σκέψεις μας στα θύματα και στους δικούς τους που κρέμονται στην άκρη ενός τηλέφωνου κάπου μακρυά να μάθουν αν οι άνθρωποι τους ζουν ή όχι" 'εγραψε στην ανάρτησή του ο Γιάνης Βαρουφάκης.

Με κομμένη την ανάσα διαβάζουμε για δεκάδες πνιγμένους πρόσφυγες ανοικτά της Πύλου. Όσο περιμένουμε περισσότερες πληροφορίες, οι σκέψεις μας στα θύματα και στους δικούς τους που κρέμονται στην άκρη ενός τηλέφωνου κάπου μακρυά να μάθουν αν οι άνθρωποι τους ζουν ή όχι. — Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) June 14, 2023

Στην Καλαμάτα για τις ταυτοποιήσεις των θυμάτων θα μεταβεί κλιμάκιο των εγκληματολογικών ερευνών, όπως είχε συμβεί και με την τραγωδία στα Τέμπη.

Ειδήσεις σήμερα:

Σύλληψη για φθορές σε 10 ΑΤΜ

“Αρένα” - ΕΣΥ: οι εφημερίες, τα ράντζα, τα φακελάκια και οι “διαλογές”

Ναρκωτικά: Μεγάλη ποσότητα χασίς βρέθηκε σε σπίτι (εικόνες)

Gallery