Κρήτη: Διάσωση δεκάδων μεταναστών (εικόνες)

Σε ειδική αίθουσα φιλοξενούνται οι μετανάστες που διασώθηκαν στα ανοιχτά της Κρήτης, προτού μεταφερθούν στην Αθήνα.

Στην Αθήνα θα μεταφερθούν οι περίπου 80 μετανάστες που διασώθηκαν στα ανοιχτά των Καλών Λιμένων, μετά από μηχανική βλάβη που αντιμετώπισε το ιστιοφόρο που τους μετέφερε.

Οι μετανάστες από τη Συρία, το Ιράκ και την Παλαιστίνη είναι όλοι καλά στην υγεία τους και μεταφέρονται με λεωφορεία στο Ηράκλειο, από όπου θα μεταφερθούν με πλοίο στην Αθήνα.

Κλιμάκιο του δήμου Φαιστού και εθελοντές του Περιφερειακού Τμήματος Μοιρών του Ερυθρού Σταυρού βρίσκονταν στους Καλούς Λιμένες από νωρίς για να τους προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με την καταμέτρηση πρόκειται για 51 άνδρες, 12 παιδιά και 17 γυναίκες εκ των οποίων η μία σε κατάσταση προχωρημένη εγκυμοσύνης.

Όλοι είναι καλά στην υγεία τους και τους προσφέρθηκαν χυμοί, νερό και φαγητό. Η έγκυος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών για προληπτικές εξετάσεις ενώ οι υπόλοιποι μετανάστες επιβιβάστηκαν σε λεωφορεία και μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο.

Θα φιλοξενηθούν σε αίθουσα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, η οποία έχει διαμορφωθεί κατάλληλα.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο Creta24 ο Νίκος Δουκεντζάκης, Εθελοντής Σαμαρίτης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού οι μετανάστες είναι σε καλή κατάσταση. «Θα τους παρέχουμε οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστούν» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στον χώρο που παραχώρησε ο ΟΛΗ, σύμφωνα με τον Πρόεδρο Γιάννη Βαρδαβά, υπάρχουν χημικές τουαλέτες, δωρεάν νερό από τα super market Χαλκιαδάκης και φαγητό. Στο Ηράκλειο θα μείνουν έως τρεις ημέρες και ακολούθως θα μεταφερθούν στην Αθήνα. «Πρέπει να βρεθεί μια λύση για να υπάρχει μόνιμος χώρος για να φιλοξενούνται οι άνθρωποι», συμπλήρωσε ο κ. Βαρδαβάς.

Πηγή: creta24.gr

