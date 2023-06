Φθιώτιδα

Λαμία: Μηχανή παρασύρει παιδάκι, ο οδηγός το κλωτσάει και το εγκαταλείπει αιμόφυρτο (εικόνες)

Το αδιανόητο περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας. Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο με την παράσυρση του παιδιού.

Σχεδόν αδιανόητο είναι το περιστατικό που απαθανατίζεται σε βίντεο που ανάρτησε το lamiareport.gr.

Μηχανή μεγάλου κυβισμού με δυο επιβάτες, παρασύρει ένα παιδάκι στη μέση του δρόμου και πριν το εγκαταλείψουν αιμόφυρτο στην άσφαλτο, διακρίνεται ο οδηγός της μηχανής να το κλωτσάει.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας στον οικισμό των Ρομά στο Παγκράτι Λαμίας, το μεσημέρι της Δευτέρας 12 Ιουνίου.

Το παιδάκι τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου του τοποθετήθηκε και γύψος στο αριστερό πόδι.

Ο ασυνείδητος οδηγός που κινούνταν στο σημείο μαζί με τον συνοδηγό του, αναζητούνται από την αστυνομία.

