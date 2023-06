Εύβοια

Εύβοια: γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της

Μυστήριο με τον θάνατο γυναίκας στην Εύβοια. Τι εξετάζουν οι αρχές.

Θρίλερ στην Εύβοια, όταν μία γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 50χρονη, βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στην Τριάδα Ευβοίας, όπου ζούσε με τον σύζυγό της και εξετάζεται όπως αναφέρουν τοπικά μέσα το ενδεχόμεν ο εγκληματικής ενέργειας.

«Η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της πριν από λίγη ώρα», δήλωσε ο δήμαρχος Διρφύων Μεσσαπίων.

Όπως αναφέρουν κάτοικοι το ζευγάρι ζούσε κάτω υπό αντίξοες συνθήκες με το σπίτι τους να είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. «Ήταν σαν να ζούσαν σε τρώγλη», δήλωσαν χαρακτηριστικά.

Αστυνομικοί της ασφάλειας Χαλκίδας βρίσκονται αυτή την ώρα στο σημείο και διεξάγουν έρευνες για τα αίτια τα οποία προκάλεσαν το θάνατο της άτυχης γυναίκας.

