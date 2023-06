Μεσσηνία

Πύλος - Ναυάγιο: αδιάκοπη η επιχείρηση έρευνας για επιζώντες (εικόνες)

Αυξήθηκε αργά το βράδυ ο αριθμός των νεκρών. Σε φορτηγά – ψυγεία τοποθετήθηκαν οι σοροί. Αγωνιώδης αναζήτηση από αέρα και θαλάσσης στο “φρέαρ της Μεσογείου”, όπου βούλιαξε το αλιευτικό.

-

Συνεχίστηκαν όλη νύχτα και εξακολουθούν με μεγαλύτερη ένταση από το πρώτο φως της ημέρας και μετά, οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη διάσωση αγνοουμένων στη θαλάσσια περιοχή του ναυαγίου ανοιχτά της Πύλου.

Λίγο πριν από τις 23:00, πλωτό ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος κατέπλευσε στο λιμάνι της Καλαμάτας, μεταφέροντας πτώματα, τα οποία τοποθετήθηκαν σε φορτηγά – ψυγεία, προκειμένου να μεταφερθούν στην Αθήνα, όπου θα γίνει η διαδικασία της νεκροτόμησης και την αναγνώρισης των σορών.

Τουλάχιστον 79 νεκροί έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής από τη θαλάσσια περιοχή 47 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Πύλου μετά το ναυάγιο του αλιευτικού στο οποίο είχαν επιβιβαστεί εκατοντάδες μετανάστες.





Μέχρι τώρα έχουν διασωθεί 104 άνθρωποι.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, στην περιοχή επιχειρούν ιδίως 6 παραπλέοντα σκάφη και ναυαγοσωστικό του Λιμενικού.

Έχουν ενεργοποιηθεί το Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης Ανθρωπίνων Απωλειών και η Ομάδα Αναγνώρισης Θυμάτων Καταστροφών, κατόπιν αιτήματος του Λιμενικού Σώματος/Ελληνικής Ακτοφυλακής και με απόφαση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου και του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας αντιστράτηγου Λάζαρου Μαυρόπουλου.

Η Ομάδα Αναγνώρισης Θυμάτων Καταστροφών θα συλλέξει δείγματα DNA από τους νεκρούς και από τους επιζώντες για την ταυτοποίηση.

Κλιμάκια της αστυνομίας, του Λιμενικού, της Πυροσβεστικής, του στρατού, του δήμου Καλαμάτας και της Περιφέρειας βρίσκονται στο λιμάνι της Καλαμάτας και συμμετέχουν στις επιχειρήσεις.

Σε χώρο μπροστά στο λιμάνι στήθηκαν σκηνές από οργανώσεις αρωγής, όπως η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης.

Διασωθέντες μεταφέρθηκαν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στις αποθήκες του λιμανιού της πόλης, όπου τους παρέχονται φαγητό, κουβέρτες και άλλα είδη.

Πιθανόν σήμερα θα μεταφερθούν σε δομή φιλοξενίας.

Όπως δήλωσε ο καρδιολόγος, Διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Καλαμάτας και γραμματέας των νοσοκομειακών γιατρών Μεσσηνίας Μανώλης Μάκαρης, στο νοσοκομείο της Καλαμάτας νοσηλεύονται μέχρι στιγμής 30 πρόσφυγες και μετανάστες, η κατάσταση των οποίων χαρακτηρίζεται σχετικά καλή.

Μηνύματα αγωνίας

«Ελέγχονται τα προβλήματά τους. Κάποιοι έχουν πνευμονίες, κάποιοι άλλοι έχουν συνολική κατάπτωση, κάποιοι άλλοι διάφορα προβλήματα, έπαθαν πνευμονία εξ εισροφήσεως. Τα προβλήματά τους είναι αναμενόμενα, με αυτά που τράβηξαν οι άνθρωποι. Κυρίως το ψυχολογικό είναι το μεγάλο πρόβλημα κι αυτό που ζητάνε εναγωνίως είναι να επικοινωνήσουν με τους οικείους τους», επισήμανε ο κ. Μάκαρης.

Πρόσθεσε πως κάποιοι από τους διασωθέντες ασθενείς είπαν ότι στο πλοίο επέβαιναν γύρω στους 750 ανθρώπους, ανάμεσά τους από 50 ως 100 παιδιά στα αμπάρια.

«Ρωτούσα πόσοι ήταν στο σκάφος αυτό, έλεγαν κάποιοι για 750. Υπήρχαν διφορούμενες απόψεις για το πόσα παιδιά ήταν στο πλοίο, άλλοι έλεγαν 50, άλλοι για 100, δεν ήξεραν προφανώς τι συνέβαινε στα αμπάρια», ανέφερε ο κ. Μάκαρης.

Χαρακτήρισε συγκλονιστικά μηνύματα που λαμβάνει στο κινητό του από συγγενείς που ψάχνουν επιβαίνοντες στο αλιευτικό.





Κάποιοι του στέλνουν φωτογραφίες και παραθέτουν στοιχεία ρωτώντας τον αν έχει δει τον συγγενή τους τον οποίο αναζητούν. Την ίδια ώρα δέχεται συνεχείς κλήσεις από άγνωστους αριθμούς που καλούν από χώρες όπως η Συρία και το Πακιστάν, από ανθρώπους που αγωνιούν για την τύχη των δικών τους.

«Μου έχουν στείλει φωτογραφίες» ρωτώντας «αν τους έχουμε δει» και «πρέπει να λυθεί το πρόβλημα της ενημέρωσης των συγγενών», επέμεινε.

Οι διασωθέντες είναι άντρες, ηλικίας 16-40 ετών. Αντιμετώπισαν κυρίως υποθερμία, λιποθυμικά επεισόδια, υπογλυκαιμικά επεισόδια και πνευμονίες.

Ήδη πάντως στην Καλαμάτα έχουν φτάσει συγγενείς επιβαινόντων στο σκάφος, όπως ένας άνδρας απο την Συρία, που μένει στο Βέλγιο και ταξίδεψε στην Καλαμάτα, αναζητώντας τον 17χρονο γιό του:





«Οι άνθρωποι ήταν σοκαρισμένοι, εμείς κοιτάζαμε το ιατρικό τους θέμα, προσπαθούσαμε μέσω εφαρμογής στο κινητό να επικοινωνήσουμε γιατί δεν μιλούσαν άλλη γλώσσα παρά μόνο αραβικά, οπότε ρωτούσαμε μέσω εφαρμογής να μας δώσουν κάποιες πληροφορίες αν πονάνε αν έχουν δύσπνοια, πώς νιώθουν, αν έχουν κρυάδες. Κάποιοι είχαν υποθερμία, αλλά γενικώς η κατάστασή τους είναι σταθερή και ελεγχόμενη», ανέφερε και προσέθεσε ότι χρειάζεται επειγόντως να σταλούν διερμηνείς που γνωρίζουν αραβικά ώστε να επικοινωνήσει με τους ανθρώπους.

«Είναι ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός, είναι υποχρέωσή μας να αντιμετωπίζουμε με μεγάλη σοβαρότητα το θέμα, είναι συνάνθρωποί μας», υπογράμμισε από την πλευρά του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Πρόνοιας Καλαμάτας, Γιώργος Φάβας.

Μετά την έλευση των μεταναστών στο λιμάνι της Καλαμάτας οι υπηρεσίες του δήμου σε συνεργασία με την Περιφέρεια, το ΕΚΑΒ, το Νοσοκομείο της Καλαμάτας και άλλους φορείς, το Λιμεναρχείο, την αστυνομία, την Πυροσβεστική συνεργάστηκαν άψογα ώστε να μπορέσουν να τους μεταφέρουν σε συνθήκες αξιοπρεπείς και να τους παρέχουν όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα, σίτιση, νερό και ό,τι άλλο χρειάζονταν προκειμένου να αντιμετωπιστούν υποθερμίες και υπογλυκαιμίες.

«Από εκεί και πέρα και οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας και οι υπηρεσίες πρόνοιας είμαστε στο πόδι, όλη μέρα έτσι ώστε ό,τι μας ζητείται να το παρέχουμε άμεσα προκειμένου να διευκολύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο και την πλευρά τη δική τους. Η πληροφόρηση που έχουμε αυτή την στιγμή είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί μόλις ολοκληρωθούν οι προανακριτικές διαδικασίες θα μεταφερθούν στην ηπειρωτική χώρα , σε κάποια δομή προσωρινής φιλοξενίας, πιθανόν στην Αθήνα», επισήμανε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Φάβας.

Συμπλήρωσε πως οι διασωθέντες ήταν αφυδατωμένοι, αρκετοί υπέστησαν λιποθυμικά και υπογλυκαιμικά επεισόδια, ενώ πιθανότατα όσοι κατάφεραν να διασωθούν βρίσκονταν στο κατάστρωμα.

Σοκαρισμένοι και σε σύγχυση είναι οι περισσότεροι από τους διασωθέντες μετανάστες, διαπίστωσε εθελοντής διασώστης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

«Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους αυτούς είναι σε σύγχυση, είναι σοκαρισμένοι, έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα, πέρασαν αρκετές μέρες στο νερό, παλεύοντας να ταξιδέψουν. Δεν θέλαμε σαν Ερυθρός Σταυρός να τους φορτίσουμε παραπάνω. Αυτό που θέλαμε είναι να τους φροντίσουμε σωματικά και ψυχικά έτσι ώστε να τους ανακουφίσουμε όσο το δυνατόν γίνεται για να μπορέσουν κι αυτοί οι άνθρωποι να νιώσουν όσο το δυνατόν γίνεται καλύτερα μέσα στην οδύνη που ζουν», είπε.

«Το πλοίο είχε αρκετό κόσμο, οι πληροφορίες έχουν ήδη δοθεί στο Λιμενικό Σώμα και στην αστυνομία, δυστυχώς ήταν πολλοί άνθρωποι εγκλωβισμένοι. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι μέσα στο εσωτερικό του σκάφους υπήρχαν πολλά άτομα, γυναικόπαιδα κυρίως», σημείωσε ο Δημήτρης, εθελοντής σαμαρείτης - διασώστης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

«Παρόλο που είμαι εθελοντής από το 2003 και έχουμε ζήσει αυτή την κατάσταση πολλές φορές, έχουμε ζήσει και όλο το προσφυγικό, κάθε φορά που βλέπουμε τον συνάνθρωπο να υποφέρει, υποφέρουμε μαζί του», πρόσθεσε.

