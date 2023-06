Ηράκλειο

Τροχαίο - Ηράκλειο: Νεκρός 16χρονος μοτοσικλετιστής

Τη ζωή του σε τροχαίο έχασε ένας ανήλικος μοτοσικλετιστής. Πως συνέβη η τραγωδία.

Ένας 16χρονος είναι το θύμα τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Ανάληψη Χερσονήσου.

Το δίκυκλο στο οποίο μετέβαιναν ο 16χρονος και ένας 17χρονος, άγνωστο πως, ξέφυγε από την πορεία του, προσέκρουσε σε τσιμεντένιο τοιχίο και κατέληξε μέσα σε χωράφι.

Παρά την άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο, ο 16χρονος ήταν ήδη νεκρός, ενώ με τραύματα μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο ο 17χρονος.

Εικόνες: creta24.gr

