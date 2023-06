Ηράκλειο

Ενδοοικογενειακή βία: Χτύπησε τη γυναίκα του με σπασμένο πιάτο

Στον ξυλοδαρμό γυναίκας κατέληξε ο καβγάς μεταξύ ενός ζευγαριού.

Θύμα ξυλοδαρμού από τον άνδρα της έπεσε μία γυναίκα στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Το περιστατικό έγινε όταν κατά τη διάρκεια καβγά μεταξύ του 51χρονου και της 47χρονης, εκείνος την έβρισε, τη χτύπησε στο πρόσωπο και έσπασε ένα πιάτο, πετώντας της ένα κομμάτι γυαλί που την τραυμάτισε ελαφρά στην κοιλιά.

Αμέσως μετά την καταγγελία της 47χρονης, άνδρες της ΕΛ.ΑΣ συνέλαβαν τον 51χρονο ο οποίος κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

