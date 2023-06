Κως: Μυστήριο με την εξαφάνιση 27χρονης (εικόνες)

Δωδεκανήσα

Το τηλεφώνημα στον σύντροφο της, η αγωνιώδης αναζήτηση και οι δύο άνδρες που εξέτασαν οι αστυνομικοί και τα σημάδια που κίνησαν υποψίες.

Μυστήριο καλύπτει την εξαφάνιση μιας 27χρονης υπηκόου Πολωνίας στην Κω όπου διέμεναν και εργάζονταν με τον επίσης Πολωνό σύντροφό της. Σύμφωνα με την καταγγελία στην αστυνομία του 28χρονου συντρόφου της την περασμένη Τρίτη, τα ίχνη της συντρόφου του έχουν χαθεί από τις 12 Ιουνίου.

Ειδικότερα, τη Δευτέρα 12-06-2023 περίπου στις 22:30 ο 28χρονος επικοινώνησε τηλεφωνικά με την σύντροφό του και του ανέφερε ότι βρισκόταν στο Μαρμάρι, σε κατάσταση μέθης και ότι θα την πήγαινε κάποιος στο ξενοδοχείο με την μηχανή του.

Στη συνέχεια του έστειλε τοποθεσία της με σκοπό να μεταβεί ανωτέρω ο σύντροφός να την πάρει, όμως όταν εκείνος έφτασε, δεν την βρήκε στο σημείο που του υπέδειξε.

Σε αλλεπάλληλες προσπάθειες που έκανε για να επικοινωνήσει με την σύντροφο του στο κινητό της τηλέφωνο της αυτό ήταν απενεργοποιημένο.

Την 23:38 ώρα της ιδίας μέσω εφαρμογής εντόπισε το κινητό της τηλέφωνο στην περιοχή Τιγκάκι στην οδό Κωνσταντίνου Κιαπόκα αλλά το κινητό της ήταν ήδη απενεργοποιημένο.

Η 27χρονη, εργάζεται σε ξενοδοχείο της Κω, δεν πάσχει από ιατρικά προβλήματα ούτε έχει ψυχολογικά προβλήματα. Την ημέρα της εξαφάνισή της φορούσε ροζ φόρεμα με λουλούδια πλάτης και μπλε γυαλιά ηλίου, είχε ένα ασημένιο σακίδιο. Έχει ύψος 1,65 μέτρα και κανονική σωματική διάπλαση, όπως γράφει το dimokratiki.gr

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πολωνός σύντροφος της εξετάζεται και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αστυνομικές Αρχές.

Στο «μικροσκόπιο» των ερευνών φέρεται να έχουν μπει δυο άνδρες Πακιστανικής υπηκοότητας, με τους οποίους η κοπέλα συναντήθηκε το βράδυ της εξαφάνισής της, καθώς διατηρούσαν φιλικές σχέσεις.

Μάλιστα οι δύο άνδρες κλήθηκαν για κατάθεση και οι αστυνομικοί παρατήρησαν ότι ο ένας είχε εκδορές στο σώμα και στα χέρια, με τον ίδιο να δηλώνει ότι είχε ατύχημα με το μηχανάκι του.

Στελέχη της ασφάλειας του νησιού συλλέγουν πληροφορίες και βιντεοληπτικό υλικό από τα σημεία που εμφανίστηκε σύμφωνα με τις καταθέσεις η 27χρονη αγνοούμενη, για την οποιία έχει σημάνει και Missing Alert.

