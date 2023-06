Δωδεκανήσα

Φωτιά στην Ρόδο - Στην “μάχη” και εναέρια

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε δασική έκταση στην Ρόδο.

Πυρκαγιά σε δασική έκταση κοντά στο χωριό Κρεμαστή της Ρόδου εκδηλώθηκε από άγνωστη αιτία πριν από λίγη ώρα. Η φωτιά ξεκίνησε κοντά στο 1ου δημοτικό σχολείο της περιοχής, ενώ σε μικρή απόσταση υπάρχουν κατοικίες.

Για την κατάσβεση της φωτιάς, κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, καθώς και εθελοντικές ομάδες

Πιο συγκεκριμένα, στη φωτιά στη Ρόδο έχουν σπεύσει 19 πυροσβέστες με 7 οχήματα ενώ από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη.

Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση κοντά στην περιοχή Κρεμαστή, ωστόσο αυτή δεν απειλείται, καθώς οι άνεμοι 3-5 μποφόρ πνέουν από την αντίθετη μεριά.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κρεμαστή #Ρόδος

Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 15, 2023

