Τροχαίο με εγκατάλειψη παιδιού στην Λαμία: Ταυτοποιήθηε ο οδηγός της μηχανής

Ο ασυνείδητος οδηγός χτυπά το παιδί με το μηχανάκι και μετά το κλωτσάει. Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο με την παράσυρση.

Από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Λαμίας, ταυτοποιήθηκε ημεδαπός, ο οποίος μεσημβρινές ώρες της 12-06-2023, σε περιοχή της Λαμίας, παρέσυρε με δίκυκλη μοτοσικλέτα και τραυμάτισε ανήλικο ημεδαπό αγόρι, εγκαταλείποντας το σημείο του τροχαίου ατυχήματος, χωρίς να παράσχει την οφειλόμενη βοήθεια στον ανήλικο πεζό που τραυμάτισε.

Μετά από επισταμένες έρευνες και αξιοποίηση σχετικού βιντεοληπτικού υλικού, εντοπίστηκε η εμπλεκόμενη με το τροχαίο ατύχημα δίκυκλη μοτοσικλέτα, καθώς και ο οδηγός αυτής.

Ο κατηγορούμενος οδηγός, οδηγήθηκε μεσημβρινές ώρες σήμερα (15-06-2023) στο Τμήμα Τροχαίας Λαμίας, όπου αφού εξετάσθηκε περαιτέρω, παραδέχτηκε την εμπλοκή του στο εν λόγω τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη και σε βάρος του σχηματίσθηκε σχετική ποινική δικογραφία, η οποία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο με την παράσυρση του παιδιού





