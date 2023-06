Σέρρες

Σέρρες: νεκρή γυναίκα σε τροχαίο

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος στις Σέρρες μετά το τροχαίο δυστύχημα.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στις Σέρρες, με αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της.

Η 64χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της, στο δήμο Σιντικής στις Σέρρες και συγκεκριμένα στη Φαιά Πέτρα, όταν το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε χαράδρα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 6 άτομα πλήρωμα και 3 οχήματα, που κλήθηκαν να απεγκλωβίσουν την άτυχη γυναίκα, η οποία ανασύρθηκε τελικώς νεκρή.

