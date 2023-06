Αχαΐα

Πάτρα: Θρίλερ με νεκρή γυναίκα - Ο 4χρονος γιός της ήταν δίπλα της για ώρες

Συγκλονίζουν τα λόγια που είπε το παιδί στους αστυνομικούς για την μητέρα του. Που και πως βρέθηκε η γυναίκα, ποιος ενημέρωσε τις Αρχές.

Τραγωδία στην Πάτρα, με τον θάνατο μιας μητέρας τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Η 39χρονη γυναίκα, βρέθηκε νεκρή στο χώρο της κουζίνας και την εντόπισε σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, ο σύζυγος της, που επέστρεψε σήμερα το πρωί Παρασκευή 16/06/2023, από την εργασία του.

Η γυναίκα φέρεται να κατέληξε βραδινές ώρες, στο σπίτι στην Αγυιά, στην Πάτρα, ενώ μαζί της βρισκόταν το 4χρονο παιδί του ζευγαριού. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές τα πρώτα λόγια του παιδιού φέρεται πως ήταν «η μαμά γονατιστή, από το βράδυ».

Ο σύζυγος της 39χρονης, εργάζεται ως αυτοκινητιστής και απουσίαζε από το σπίτι καθώς βρισκόταν σε δρομολόγιο, εκτός Πατρών.

Στο σημείο έχει κληθεί Iατροδικαστής.

