Ξάνθη: μπήκε σε τζαμί και έσκισε το Κοράνι

Ο άνδρας που μπήκε μέσα στο τζαμί και προκάλεσε φθορές συνελήφθη. Τι δήλωσε στον εισαγγελέα.

Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ξάνθης οδηγείται, σήμερα, ένας 64χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες το απόγευμα για φθορές σε ιερά αντικείμενα, σε τζαμί του οικισμού των Θερμών. Ο 64χρονος -κατά δήλωσή του υπήκοος Γαλλίας- εισήλθε στο τζαμί και φέρεται να έσκισε, μεταξύ άλλων, ένα Κοράνι.

Με δήλωσή του, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Γιώργος Καλαντζής καταδικάζει το συμβάν, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «ο σεβασμός στους χώρους λατρείας κάθε θρησκευτικής κοινότητας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αξία για την Ελλάδα».

«Οι ασεβείς πράξεις, οι οποίες έλαβαν χώρα σε Τζαμί της ευρύτερης περιοχής της Ξάνθης, είναι απολύτως καταδικαστέες χωρίς αστερίσκους, προξενούν ιδιαίτερη θλίψη σε όλους μας, αλλά, συγχρόνως, χαλυβδώνουν τη θέλησή μας να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο του απόλυτου σεβασμού της θρησκευτικής ελευθερίας των μουσουλμάνων συμπολιτών μας της Θράκης, την οποία άλλωστε εγγυάται το Σύνταγμα της Ελλάδας», τονίζει ο κ. Καλαντζής και συγχαίρει την Ελληνική Αστυνομία για την άμεση επέμβασή της και τη σύλληψη του δράστη.

Ανακοίνωση καταδίκης για το συμβάν εξέδωσε και η Μουφτεία Ξάνθης, η οποία εκφράζει τη βεβαιότητα ότι «η ελληνική Δικαιοσύνη θα πράξει το καθήκον της όπως το έπραξε και η Ελληνική Αστυνομία». Η ανακοίνωση αναφέρει ακόμα τα εξής: «Με αποτροπιασμό και βαθύτατη θλίψη ενημερωθήκαμε ότι σήμερα το απόγευμα ένας Γάλλος πολίτης μπήκε στο Τζαμί των Λουτρών στις Θέρμες Ξάνθης, όπου προέβη σε βανδαλισμούς πάνω σε ιερά αντικείμενα. Προσευχόμαστε ο πολυεύσπλαχνος Αλλάχ να συγχωρέσει αυτόν τον άνθρωπο και να τον φωτίσει ώστε να καταλάβει το λάθος του. Στη Θράκη, Μουσουλμάνοι και Χριστιανοί σεβόμαστε ο ένας τον άλλον, ευχόμαστε στις χαρές ο ένας του άλλου και συμπαραστεκόμαστε στις λύπες ο ένας του άλλου. Αυτή την μοναδικότητα που αποτελεί πρότυπο για ολόκληρη την Ευρώπη θα την υπερασπιστούμε όλοι μαζί».

Την «επιδειχθείσα ασέβεια έναντι του χώρου λατρείας σε Τέμενος του οικισμού των Θερμών από αλλοδαπό επισκέπτη της ακριτικής περιοχής» καταδικάζει και η Ιερά Μητρόπολις Ξάνθης και Περιθεωρίου. «Δηλώνουμε προς όλους ότι, η Ξάνθη και η Θράκη αποτελούν παγκόσμιο πρότυπο ειρηνικής συμβίωσης λαών με διαφορετική θρησκεία, η οποία στηρίζεται στον έμπρακτο αλληλοσεβασμό και δεν επιτρέπουμε την ισορροπία αυτή να την διαταράξει κανείς», υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

