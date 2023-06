Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: 12χρονη παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Πως εξελίσσεται η υγεία του κοριτσιού, που μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Παραλίγο τραγωδία σήμερα στις 12.15 το μεσημέρι στην Ανω Ηλιούπολη Θεσσαλονίκης, όταν 12χρονη παρασύρθηκε από οδηγό αυτοκινήτου.

Όλα συνέβησαν στην προέκταση Μακρυγιάννη, όταν το όχημα έπεσε πάνω στην ανήλικη, τραυματίζοντάς την.

Η 12χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου και νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία.

