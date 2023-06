Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Πέταξαν βόμβα μολότοφ σε σχολείο (εικόνες)

Αναστάτωση σε σχολείο της Θεσσαλονίκης. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ. Τι είπαν αυτόπτες μάρτυρες.

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε σχολείο στην περιοχή του Ρετζικίου, στη Θεσσαλονίκη. Άγνωστοι πέταξαν βόμβα μολότοφ στο προαύλιο του 2ου και 4ου Δημοτικού σχολείου της περιοχής και εξαφανίστηκαν.

Συμφωνα με πληροφορίες, ήταν γύρω στις 21.00 όταν ξαφνικά ακούστηκε μια δυνατή έκρηξη και ακολούθησε φωτιά. Αυτόπτες μάρτυρες υποστήριξαν ότι είδαν μια ομάδα ανήλικων παιδιών, ηλικίας γυμνασίου, να φεύγουν τρέχοντας από τον χώρο.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ που πραγματοποίησαν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Τα αίτια της επίθεσης μέχρι και αυτή την ώρα παραμένουν άγνωστα.

