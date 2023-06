Δωδεκανήσα

Κως - Εξαφάνιση 27χρονης: Ίχνη πάλης σε έναν από τους προσαχθέντες

Νέα στοιχεία για την εξαφάνιση της 27χρονης από την Πολωνία. Τι έδειξε το στίγμα του κινητού της. Τι καταγγέλλει η μητέρα της.

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση εξαφάνισης της 27χρονης από την Πολωνία που δεν έχει δώσει σημεία ζωής από την περασμένη Δευτέρα στη νησί της Κω.

Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό της, με ειδικές ομάδες να χτενίζουν τις περιοχές όπου εθεάθη τις τελευταίες ώρες πριν χαθούν τα ίχνη της με τις Αρχές να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο η 27χρονη να έχει πέσει θύμα εγκληματικής ενέργειας.

Στην επιχείρηση εντοπισμού της κοπέλας συμμετέχουν κλιμάκια της Πολιτικής Προστασίας, της Πυροσβεστικής, της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης καθώς και εθελοντές οι οποίοι με drone και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά "χτενίζουν" την περιοχή στην οποία εντοπίστηκε για τελευταία φορά η 27χρονη.

Στο σημείο υπάρχουν πολλά ρέματα και πηγάδια ενώ η Αστυνομία έχει στα χέρια της το υλικό από την κάμερα ασφαλείας ενός μινι μάρκετ ο ιδιοκτήτης του οποίου είδε την αγνοούμενη το βράδυ της Δευτέρας να κάθεται μόνη της σε μια περίφραξη.

Την ίδια ώρα, κρατούμενος παραμένει ο 32χρονος Μπαγκλαντεσιανός ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία της αρπαγής και θεωρείται ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της Αναστάζια.

Ο αλλοδαπός συνελήφθη μετά από έρευνα της Ασφάλειας Κω από την οποία διαπιστώθηκε πως είχε πάνω του ένα αεροπορικό εισιτήριο με προορισμό την Ιταλία το οποίο φέρεται να έβγαλε την επόμενη ημέρα της εξαφάνισης της κοπέλας. Οι Αστυνομικοί εκτιμούν πως ενδεχομένως να ήθελε να διαφύγει στο εξωτερικό.

Ο ίδιος μαζί με τέσσερις ακόμη αλλοδαπούς, με καταγωγή από το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν, συναντήθηκαν με την 27χρονη το βράδυ της Δευτέρας και, όπως κατέθεσε στην Αστυνομία, συνευρέθηκε ερωτικά μαζί της στο σπίτι του, στο Μαρμάρι.

Στη συνέχεια, όμως, ανέφερε πως άφησε την Αναστάζια στο δρόμο και επέστρεψε στην οικία του. Οι Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Κω πραγματοποιήσαν έρευνα στο δωμάτιο που έμενε η κοπέλα μαζί με το σύντροφό της και πήραν δείγμα DNA ενώ αναμένεται να λάβουν γενετικό υλικό και από τους πέντε αλλοδαπούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο χέρι ενός εκ των υπόπτων αλλοδαπών εντοπίστηκαν ίχνη πάλης, στοιχείο που κινεί τις υποψίες των Αρχών πως πίσω από την εξαφάνιση της 27χρονης κρύβεται εγκληματική ενέργεια.

Παράλληλα, οι Αστυνομικοί κάλεσαν για συμπληρωματική κατάθεση τον 28χρονο, Πολωνό σύντροφο της αγνοούμενης προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπάρχουν κενά σε σχέση με την αρχική του καταγγελία.

Ο νεαρός Πολωνός ήταν αυτός που δήλωσε στην Αστυνομία την εξαφάνιση της Αναστάζια το πρωί της Τρίτης αφότου την αναζητούσε για ώρες το προηγούμενο βράδυ και η κοπέλα δεν επέστρεψε στο ξενοδοχείο τους.

Με βάση την κατάθεση του 28χρονου, οι Αστυνομικοί επιχειρούν να καταγράψουν χρονολογικά όλα όσα συνέβησαν από το απόγευμα της Δευτέρας 12 Ιουνίου, οπότε και υπάρχουν τα τελευταία καταγεγραμμένα ίχνη της 27χρονης.

Στις 20:00, η κοπέλα εντοπίστηκε σε μίνι μάρκετ στην περιοχή Μαρμάρι.

Στις 20:30 στο μίνι μάρκετ έφτασε και η παρέα των πέντε ανδρών.

Απαγωγή καταγγέλλει η μητέρα της 27χρονης

Βέβαιη ότι η κόρη της έχει πέσει θύμα απαγωγής εμφανίστηκε η μητέρα της 27χρονης από την Πολωνία που εξαφανίστηκε το βράδυ της περασμένης Δευτέρας από την Κω.

«Η Αναστάζια έχει απαχθεί. Δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά πιστεύω ότι η κόρη μου απήχθη», δήλωσε στο tuwroclaw.com η μητέρα της νεαρής που εργαζόταν στην Κω.

