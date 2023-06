Χανιά

Τροχαίο: Αυτοκίνητο έπεσε σε τζαμαρία και πήρε φωτιά (εικόνες)

Καθαρά από τύχη δεν υπήρξαν θύματα, όταν αυτοκίνητο διέγραψε "τρελή" πορεία και κατέληξε σε τζαμαρία. Εικόνες - σοκ από το σημείο του ατυχήματος.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα, περίπου στις 4:30 έξω από το χωριό Συρίλι στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητου που οδηγούσε νεαρός ακολούθησε "τρελή" πορεία, πέρασε μέσα από μικρό παρκάκι που βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης και αφού ανατράπηκε κατέληξε στην τζαμαρία του εργοστασίου.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και εκδηλώθηκε φωτιά.

Ο οδηγός ήταν τυχερός, καθώς ένας από τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης που αντιλήφθηκε τον μεγάλο κρότο από το ατύχημα και έσπευσε να δει τι συμβαίνει.

Αντιδρώντας γρήγορα έσβησε τη φωτιά με τους πυροσβεστήρες της επιχείρησης και κατάφερε να απεγκλωβίσει ζωντανό τον τραυματισμένο οδηγό μέσα από το όχημα.

