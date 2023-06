Χαλκιδική

Κακοκαιρία - Χαλκιδική: Πλημμύρες, κλειστοί δρόμοι και προβλήματα (εικόνες)

Στο "μάτι" της κακοκαιρίας και η Χαλκιδική. Πού εντοπίζονται προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Νέο έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για έντονα φαινόμενα.

Και περιοχές της Χαλκιδικής έπληξε η σφοδρή κακοκαιρία που ξέσπασε τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, ρέματα υπερχείλισαν και οι κάτοικοι προσπαθούσαν να προστατεύουν με οποιονδήποτε τρόπο τις περιουσίες τους.

Η ισχυρή βροχόπτωση έχει προκαλέσε και προβλήματα σε σημεία του οδικού δικτύου.

Ειδικότερα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στις επαρχιακές οδούς Διονυσίου-Παραλία Διονυσίου και Παραλίας Διονυσίου-Ν. Φλογητών, στο 1ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ορμύλιας-Βραστάμων και στο 1ο χιλιόμετρο της δημοτικής οδού που συνδέει το 7,5 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Μουδανιών-Σιθωνίας με το Δημοτικό Διαμέρισμα Ολύνθου.

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται από παρακαμπτήριους δρόμους και η Τροχαία εφιστά την προσοχή των οδηγών.

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε στις 15-06-2023/13.00 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, προβλέπονται βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανώς χαλαζοπτώσεις θα επηρεάσουν την ανατολική χώρα.

Φωτογραφίες: halkidikinews.gr

