Κακοκαιρία - Δυτική Μακεδονία: “βροχή” τα αιτήματα για κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης

Σοβαρά προβλήματα και στην Δυτική Μακεδονία έχει προκαλέσει η κακοκαιρία που πλήττει μέρος της χώρας.

Να κηρυχθεί ο Δήμος Καστοριάς σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητά με αίτημά του προς τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας ο δήμαρχος, Γιάννης Κορεντσίδης.

Το αίτημα συνδέεται με τις συνεχής βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών που προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα και καταστροφές σε υποδομές, αγροτικούς και επαρχιακούς δρόμους σε όλο το εύρος του Δήμου. Σύμφωνα με τον δήμαρχο, εξαιτίας των βροχοπτώσεων έγιναν διάφορες κατολισθήσεις σε αγροτικούς και επαρχιακούς δρόμους, υπήρξε πτώση των στηθαίων αναχωμάτων σε πολλούς από αυτούς ενώ σε μια περίπτωση υπήρξε κατολίσθηση σε κατοικία στην Κλεισούρα χωρίς όμως να κινδυνεύσει ανθρώπινη ζωή.

Ο Δήμαρχος Καστοριάς δήλωσε ότι με την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα μπορέσουν να γίνουν άμεσες παρεμβάσεις ως προς την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί αλλά και να ληφθούν μέτρα για την προστασία των περιουσιών των πολιτών του Δήμου.

Αιτήματα και από τον νομό Κοζάνης

Στο στόχαστρο της ισχυρής βροχόπτωσης που ξεκίνησε τα ξημερώματα και πλήττει όλη τη Βόρεια Ελλάδα, βρέθηκε η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με πολλές περιοχές της να έχουν πληγεί σημαντικά. Ως αποτέλεσμα, τα αιτήματα από τους τοπικές άρχοντες για να κηρυχθούν οι περιοχές τους σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, πέφτουν βροχή.

«Τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023 νωρίς το πρωί θα αποστείλω στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όλα τα αιτήματα που μου έχουν ήδη κατατεθεί και όσα ενδεχομένως θα ακολουθήσουν, αφού τα ακραία καιρικά φαινόμενα φαίνεται ότι θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες, αλλά και αύριο», επισήμανε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Κασαπίδης. Σημείωσε ότι μέχρι στιγμής αιτήματα κήρυξης των δήμων τους σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έχουν κατατεθεί από τους Καστοριάς, Εορδαίας, Άργος Ορεστικού και Αμυνταίου.

Πάντως, όπως επισήμανε ο κ. Κασαπίδης, ο οποίος βρίσκεται επί ποδός πραγματοποιώντας επισκέψεις σε διάφορες περιοχές προκειμένου να διαπιστώσει και ο ίδιος την κατάσταση που επικρατεί, «υπάρχουν ήδη μεγάλα προβλήματα από την εκδήλωση των ακραίων καιρικών φαινομένων».

