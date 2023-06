Λευκάδα

Κακοκαιρία - Λευκάδα: λουόμενος πνίγηκε στο Κάθισμα

Τραγική κατάληξη είχε το μπάνιο στην θάλασσα για λουόμενο στην Λευκάδα.

(εικόνα αρχείου)

Τραγωδία στην Λευκάδα, με τον θάνατο ενός άνδρα από πνιγμό στην παραλία Κάθισμα.

Πιο συγκεκριμένα, λουόμενος αλλοδαπός με τη σύζυγό του θέλησε να κάνει μπάνιο στο Κάθισμα που ο καιρός δημιουργούσε τεράστια κύματα.

Αποτέλεσμα είναι οι ο ναυαγοσώστης να καταφέρει να σώσει μόνο την σύζυγό του και δυστυχώς το πτώμα του 50χρονου Ρουμάνου να το χτυπούν τα κύματα χωρίς να μπορέσει κανένας να πλησιάσει.

