Ηράκλειο

Σεισμός στο Αρκαλοχώρι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σεισμική δόνηση λίγο το απόγευμα του Σαββάτου «ταρακούνησε» το Αρκαλοχώρι

-

Σεισμός μεγέθους 3.5 της κλίμακας ρίχτερ τρόμαξε το απόγευμα του Σαββάτου το Ηράκλειο και τις γύρω περιοχές όπου έγινε αισθητή η δόνηση.

Μάλιστα, ο σεισμός είχε μεγάλη διάρκεια, ενώ προηγήθηκε ένα μικρό βουητό.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός είχε επίκεντρο 5 χιλιόμετρα νότια-ανατολικά του Αρκαλοχωρίου.

πηγή: cretalive.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ενέργεια - επιδοτήσεις: Νέο πλαίσιο για την στήριξη νοικοκυριών κι επιχειρήσεων

Ναυάγιο στην Πύλο: Συγκλονίζουν οι επιζώντες, σβήνουν οι ελπίδες για τους αγνοούμενους (εικόνες)

Δράμα: Ο Δήμαρχος Δοξάτου σκοτώθηκε σε τροχαίο