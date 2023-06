Δωδεκανήσα

Ναρκωτικά - Ρόδος: Συνελήφθησαν την ώρα που παραλάμβαναν δέμα... με κοκαΐνη από μεταφορική εταιρεία (εικόνες)

Τι άλλος βρέθηκε στην κατοχή των δραστών και πώς κατάφεραν να τους εντοπίσουν οι αστυνομικοί.

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρόδου, συνελήφθησαν χθες δύο ημεδαποί (άνδρας 30 ετών και γυναίκα 23 ετών), καθώς και ένας 36χρονος αλλοδαπός σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για προμήθεια- διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κατοχή όπλων και αρχαιοτήτων, κατά περίπτωση.

Ειδικότερα, προχθές το απόγευμα στο πλαίσιο τακτικών-στοχευμένων ελέγχων από κλιμάκιο αστυνομικών, με συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, εντοπίστηκε σε μεταφορική εταιρία ύποπτο δέμα το οποίο τέθηκε σε διακριτική επιτήρηση. Χθες το πρωί οι δύο ημεδαποί δράστες μετέβησαν στην εταιρία με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και όταν ο 30χρονος προέβη στην παραλαβή του δέματος, αστυνομικοί που χειρίζονταν την υπόθεση επενέβησαν και τον ακινητοποίησαν.

Όπως διαπιστώθηκε το δέμα περιείχε:

• Κοκαΐνη βάρους 155 γραμμαρίων

• Κατεργασμένη κάνναβη (σε μορφή σοκολάτας) βάρους 194,9 γραμμαρίων

• Ακατέργαστη κάνναβη βάρους 1 κιλού και 231 γραμμαρίων.

Κατά την εξέλιξη της υπόθεσης προέκυψαν στοιχεία εμπλοκής του αλλοδαπού στην διακίνηση των ναρκωτικών και προσήχθη. Περαιτέρω στην κατοχή του 30χρονου και σε έρευνα που έγινε στην κατοικία του βρέθηκαν:

• Κατεργασμένη κάνναβη (σε μορφή σοκολάτας) βάρους 15,8 γραμμαρίων

• Ακατέργαστη κάνναβη βάρους 4,6 γραμμαρίων

• Ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

• Φυσίγγια και κάλυκες πολεμικού όπλου

• Σουγιάδες, μαχαίρια και πτυσσόμενο σιδερένιο γκλοπ

• Κινητά τηλέφωνα, Αρχαίο νόμισμα και 5.870 ευρώ

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου. Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.

