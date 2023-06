Κυκλάδες

Σύρος: Νεκρός οδηγός μηχανής - Σφοδρή σύγκρουση με φορτηγό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακαριαίος ο θάνατος του οδηγού της μηχανής μετά τη σφοδρή σύγκρουση.

-

Νέο σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββατου στο κέντρο της Ερμούπολης.

Πιο συγκεκριμένα οδηγός μηχανής μεγάλου κυβισμού συγκρούστηκε με τράκτορα νταλίκας στην Ηρώων Πολυτεχνείου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο οδηγός – ηλικίας περίπου 57 ετών – της μηχανής κατέληξε ακαριαία από το σφοδρό χτύπημα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο οδηγός της μηχανής ανέπτυξε ταχύτητα λίγο πριν την σύγκρουση. Δυστυχώς ένα ακόμα τροχαίο δυστύχημα στο νησί της Σύρου μέσα σε λίγες ημέρες.

Άμεσα έφτασε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο παρέλαβε τον οδηγό της μηχανής, ωστόσο ήταν ήδη αργά αφού άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται απο την αστυνομία.

Πηγή: cyclades24.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ενέργεια - επιδοτήσεις: Νέο πλαίσιο για την στήριξη νοικοκυριών κι επιχειρήσεων

Ναυάγιο στην Πύλο: Συγκλονίζουν οι επιζώντες, σβήνουν οι ελπίδες για τους αγνοούμενους (εικόνες)

Δράμα: Ο Δήμαρχος Δοξάτου σκοτώθηκε σε τροχαίο