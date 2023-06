Δωδεκανήσα

Κως - Εξαφάνιση 27χρονης: θρίλερ με DNA, αίμα και το κινητό της Αναστάζια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Χτενίζει” το νησί η Αστυνομία, αναζητώντας την νεαρή Πολωνή, το κινητό του οποίου βρέθηκε το Σάββατο, καθώς και άλλα ίχνη της κοπέλας. Την Δευτέρα θα οδηγηθεί στην ανακρίτρια ο 32χρονος αλλοδαπός.

-

Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό της 27χρονης από την Πολωνία που αγνοείται από το βράδυ της Δευτέρας στην Κω, με τις αρχές να εξακολουθούν πάντως να χτενίζουν την περιοχή, αναζητώντας στοιχεία που μπορεί να τους οδηγήσουν στα ίχνη της.

Αύριο Δευτέρα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας ο 32χρονος από το Μπαγκλαντές, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία της αρπαγής και της γενετήσιας πράξης με άτομο ανίκανο προς αντίσταση.

Ο 32χρονος φέρεται να ήταν ο τελευταίος που είδε την αγνοούμενη, ενώ ο ίδιος – σύμφωνα με πληροφορίες – ετοιμαζόταν να φύγει από το νησί για την Ιταλία.

Ήδη από το Σάββατο βρίσκεται στο νησί κλιμάκιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Αστυνομίας, καθώς πληθαίνουν οι ενδείξεις για εγκληματική ενέργεια.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει το κινητό τηλέφωνο της 27χρονης που εντοπίστηκε σε απόσταση 400 μέτρων περίπου από το σπίτι του συλληφθέντος, ενώ αναζητείται βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες, όπου μπορεί να έχουν καταγραφεί οι κινήσεις τόσο του 32χρονου όσο και της 27χρονης.

Το κινητό τηλέφωνο, που βρέθηκε χωρίς SIM, πιθανώς για να μην είναι δυνατόν ο εντοπισμός της τοποθεσίας του, έχει σταλεί στη ΓΑΔΑ.

Ο Θωμάς Καραθωμάς, επικεφαλής ερευνών πολιτικής προστασίας, σε δηλώσεις του την Κυριακή, είπε «Είχαμε περάσει πολλές φορές από εκείνο το σημείο και δεν είχαμε βρει κάτι και ξαφνικά χθες το βρήκαμε (ενν. το κινητό). Μάλλον θέλουν να μας αποπροσανατολίσουν. Ελέγξαμε τα περισσότερα πηγάδια και είχαμε και ειδικές κάμερες που τα βάλαμε στα πηγάδια για να δούμε τι υπάρχει μέσα στο νερό αλλά δεν βρήκαμε τίποτα. Πιστεύω πως δεν θα σταματήσουμε μέχρι να βρεθεί κάτι».

Εν τω μεταξύ, η μητέρα της Αναστάζια από την Πολωνία βρίσκεται στο νησί μαζί με ομάδα ντετέκτιβ, ώστε να αναζητήσουν την 27χρονη.

Στο στόχαστρο η παρέα των πέντε ανδρών

Η παρέα των πέντε ανδρών από το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές μπήκε από την αρχή στο στόχαστρο των Αρχών καθώς είχαν εντοπιστεί μαζί με την Αναστάζια σε σούπερ μάρκετ της περιοχής.

Όπως υποστήριξαν στην Αστυνομία, η κοπέλα, το βράδυ της Δευτέρας (12/06), βρέθηκε μαζί τους σε σούπερ μάρκετ του νησιού.

Εκεί, όπως είπαν οι ίδιοι, όταν συνειδητοποίησαν ότι η νεαρή κοπέλα ήταν σε κατάσταση μέθης, της πρότειναν να την πάνε στο σπίτι τους μέχρι να αισθανθεί καλύτερα, όπως και έγινε.

Ο 32χρονος από το Μπαγκλαντές παραδέχθηκε ότι στο σπίτι συνευρέθηκε σεξουαλικά με την κοπέλα.

Στη συνέχεια, όπως ανέφερε ο ίδιος, την άφησε σε εξωτερικό χώρο και έφυγε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 32χρονος φαίνεται να έπεισε την 27χρονη να τον ακολουθήσει σπίτι του, ενώ ήταν μεθυσμένη, προκειμένου να την προμηθεύσει με χασίς.

Ακόμα, σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του, αστυνομικοί συνέλεξαν αποτυπώματα και γενετικό υλικό.

Ειδικότερα, βρέθηκαν δύο ποτήρια μπίρας, δύο μαχαίρια, ένα στριφτό τσιγάρο στο τασάκι, μία γυναικεία μπλούζα η οποία φέρει μία κηλίδα αίματος και μία τρίχα χρώματος ξανθού, ένα φούτερ χρώματος πορτοκαλί και μια κόκκινη μπλούζα σε κάδο απορριμμάτων, αλλά και ένα αεροπορικό εισιτήριο στο όνομα του (για τη 15η Ιουλίου στην Ιταλία).

Ειδήσεις σήμερα:

Καταγγελία: Ασέλγεια σε τρεις ανήλικες από συγγενή 15χρονης

Στρεπτόκοκκος: Πώς γίνεται η διάγνωση, τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς

Εκλογές - Μητσοτάκης για Θράκη: Ο Τσίπρας είχε ενημερωθεί όσο ήμουν Πρωθυπουργός (βίντεο)