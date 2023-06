Μαγνησία

Εκλογές - Βόλος: Κουκουλοφόροι έσπασαν το εκλογικό κέντρο της ΝΔ (εικόνες)

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΔΕΕΠ Μαγνησίας.

Κουκουλοφόροι επιτέθηκαν τη νύχτα και εν μέσω κακοκαιρίας στο κεντρικό εκλογικό κέντρο της Νέας Δημοκρατίας στην παραλία του Βόλου, προκαλώντας σημαντικές φθορές στις τζαμαρίες.

Η ΔΕΕΠ Μαγνησίας, σε ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι «η συγκεκριμένη επίθεση στο εκλογικό κέντρο της Νέας Δημοκρατίας είναι μία ακόμη απόδειξη ότι οι μπαχαλάκηδες στην Ελλάδα του 2023 πιέζονται και απομονώνονται από τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Οι ψευδοεπαναστάτες έβγαλαν το μένος τους και τον χουλιγκανισμό τους στις τζαμαρίες του εκλογικού κέντρου μας. Με βαριοπούλες και λοστάρια, ομάδα 30 κουκουλοφόρων έθεσε σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα της υπεύθυνης των γραφείων και ενός νεαρού μέλους μας. Γαλουχημένοι με θολές ιδέες βίας και παρανομίας έπραξαν το μόνο που γνωρίζουν καλά: Κουκούλα, βαριοπούλα και καταστροφή».

«Κανέναν δεν φοβίζουν και κανέναν δεν πτοούν. Στις συγκεκριμένες πρακτικές και "ιδεολογίες" οι πολίτες απάντησαν αποστομωτικά στις εκλογές της 21ης Μαΐου και θα θέσουν οριστικά στο περιθώριο την ασυδοσία και την ανομία στις 25 Ιουνίου. Εμείς θα συνεχίσουμε σταθερά και αταλάντευτα να πορευόμαστε στον δρόμο του πολιτικού πολιτισμού, του διαλόγου και της σύγκρισης πεπραγμένων, προγραμμάτων και ιδεών με το βλέμμα στο αύριο. Νέα Δημοκρατία, Δυνατά, Τολμηρά, Μπροστά», καταλήγει η ανακοίνωση.

