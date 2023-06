Αχαΐα

Πάτρα: τον έψαχναν για μέρες και ήταν νεκρός σπίτι του

Η οικογένειά του τον αναζητούσε εδώ και ημέρες. Πώς τον εντόπισαν πυροσβέστες μέσα στο σπίτι του.

Τραγωδία στην Πάτρα, όταν ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του.

Συμφωνα με πληροφορίες, συγγενείς του άτυχου άνδρα τον αναζητούσαν εδώ και λίγες ημέρες χωρίς να καταφέρουν να επικοινωνήσουν μαζί του.

Σήμερα μετά από επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, που μπήκε από ανασφάλιστη πόρτα του μπαλκονιού του σπιτιού του, ο άνδρας βρέθηκε νεκρός.

Ο άτυχος 62χρονος, φαίνεται να διέμενε μόνος του και η οικογένειά του στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις φαίνεται ότι ο θάνατός του προήλθε από παθολογικά αίτια, ενώ φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Ωστοσο θα διερευνηθούν όλα τα ενδεχόμενα.

