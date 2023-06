Λευκάδα

Λευκάδα: Μία selfie ο λόγος της τραγωδίας στο Κάθισμα;

Τι αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες για τον πνιγμό του άνδρα στο Κάθισμα.

Ολοένα και περισσότερες είναι οι λεπτομέρειες από αυτόπτες μάρτυρες, για την τραγωδία το μεσημέρι του Σαββάτου στην παραλία Κάθισμα της Λευκάδας που είχε σαν αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας Ρουμάνος τουρίστας και να κινδυνεύσει η γυναίκα του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το ζευγάρι, όπως και πολλοί άλλοι που ήταν στην παραλία, ενώ τα κύματα ήταν τεράστια, φαίνεται ότι δεν προσπάθησε να κολυμπήσει αλλά στην άκρη της άμμου προσπάθησαν να βγάλουν selfie στα κύματα.

Έτσι τα κύματα παρέσυραν τόσο τον άτυχο άνδρα όσο και τη σύζυγό του. Σύμφωνα με μαρτυρίες και συγκεκριμένα Σέρβου τουρίστα ο οποίος βρισκόταν εκεί με την οικογένειά του και ακόμη δεν έχει συνέλθει από το σοκ, είδε το ζευγάρι να βγάζει selfie και τη γυναίκα τα την παρασύρουν τα κύματα. “Αμέσως έτρεξα, παρά το ότι η γυναίκα και η κόρη μου ούρλιαζαν και προσπάθησα να την πιάσω. Κάποια στιγμή βρεθήκαμε και οι δύο κάτω από το νερό και νομίζω ότι το κύμα μας πέταξε στην ακτή.

Στη συνέχεια, κάποιοι την πήραν από τα χέρια μου και την έσυραν σε άμμο και ασφαλή περιοχή. Τότε αντιληφθήκαμε τον σύζυγό της γιατί η γυναίκα άρχισε να ουρλιάζει.”, θα μας πει ο αυτόπτης μάρτυρας. Μια δύσκολη ημέρα από αυτές που κανένας δεν πρέπει να πλησιάζει τα κύματα στο Κάθισμα. Δυστυχώς ο άτυχος άνδρας δεν κατάφερε να αντέξει την πάλη με τα κύματα.







Πηγή: ilefkada.gr

