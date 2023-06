Κυκλάδες

Σύρος - Τροχαίο: τρελή πορεία από αιμόφυρτο οδηγό (εικόνες)

Προκάλεσε τροχαίο, οδηγώντας αιμόφυρτος προς το νοσοκομειο ένας άνδρας στην Σύρο.

Ακόμη ένα τροχαίο συνέβη στο νησί της Σύρου λίγες ώρες μετά την φονική σύγκρουση μηχανής με νταλίκα.

Πιο συγκεκριμένα Ι.Χ. αυτοκίνητο ξεκίνησε την τρελή πορεία του πέφτοντας σε οτι αμάξι έβρισκε μπροστά του, έξω απο το νοσοκομείο της Σύρου.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οδηγός οποίος κατευθυνόταν προς το νοσοκομείο της Σύρου προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, έχασε τον έλεγχο, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, συγκρούστηκε με δύο οχήματα και μία μηχανή, έκανε το γύρω της πλατείας ηρώων και στη συνέχεια έπεσε στο ίδιο όχημα το οποίο είχε τρακάρει αρχικά και το οποίο είχε σταματήσει στη δεξιά λωρίδα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο οδηγός του οχήματος, αιμορραγούσε αρκετά αφού όπως πληροφορηθήκαμε είχε τραυματιστεί απο τροχό με αποτέλεσμα να χάσει αρκετό αίμα. Πιθανότατα, λόγω της μεγάλης αιμορραγίας, έχασε τον έλεγχο και το κακό δεν άργησε να γίνει…

Τον τραυματία άνδρα τον παρέλαβε το ασθενοφόρο, ενώ στα οχήματα έχουν σημειωθεί σοβαρές υλικές ζημιές.

