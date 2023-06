Δωδεκανήσα

Κως: Νεκρή βρέθηκε η 27χρονη Αναστάζια

Τα ίχνη της κοπέλας είχαν χαθεί από το βράδυ της προηγούμενης Δευτέρας.

Τραγικός είναι ο επίλογος στις έρευνες για τον εντοπισμό της 27χρονης Αναστάζια καθώς το απόγευμα της Κυριακής εντοπίστηκε νεκρή στην περιοχή Αλυκές.

Τα ίχνη της κοπέλας είχαν χαθεί από το βράδυ της προηγούμενης Δευτέρας (12/6).

Το πτώμα εντοπίστηκε σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες από εθελοντή που συμμετείχε στις έρευνες της περιοχής για τον εντοπισμό της νεαρής κοπέλας από την Πολωνία.

Η κοπέλα εντοπίστηκε σε σημείο πολύ μακριά από το πεδίο που γινόντουσαν οι έρευνες αυτές τις μέρες.

Το μισό της σώμα από τη μέση και πάνω εντοπίστηκε μέσα σε σακούλα ενώ από πάνω ειχαν τοποθετηθεί κλαδιά. Αστυνομικοι μόλις αφαίρεσαν την κουκούλα αναγνώρισαν την 27χρονη.

Η σορός παραμένει στο σημείο μέχρι να μεταβεί η σήμανση για τυχόν αποτυπώματα. Στην Κω βρίσκεται και η μητέρα της 27χρονης.

Δεύτερο άτομο στο «κάδρο» των ερευνών

Πέραν του Μπαγκλαντεσιανού, οι Αρχές ερευνούν και τον Πακιστανό συγκάτοικό του. Υλικό από κάμερες ασφαλείας από διπλανές κατοικίες δείχνουν τον Μπαγκλαντεσιανό να μπαίνει με την 27χρονη στο σπίτι του. Ωστόσο, ο συγκάτοικός του υποστήριξε στις Αρχές ότι ουδέποτε συνέβη κάτι τέτοιο, με την αστυνομία να πιστεύει ότι λέει ψέματα.

Σημαντικά είναι και τα στοιχεία που προέρχονται από την ανάλυση γενετικού υλικού, καθώς DNA της Αναστάζια βρέθηκε στο σπίτι του Μπαγκλαντεσιανού.





