Πύργος: φονική παράσυρση γυναίκας (εικόνες)

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος στον Πύργο Ηλείας. Πώς συνέβη το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε μία γυναίκα.

Τραγωδία σημειώθηκε στον Πύργο, το απόγευμα της Κυριακής, όταν μία γυναίκα έχασε τη ζωή της μετά από παράσυρση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του PatrisNews διερχόμενο αυτοκίνητο που κινούνταν στον κεντρικό δρόμο του Λαμπετίου που οδηγεί προς την Ι.Μ. Κρεμαστής, λίγο μετά το ελαιοτριβείο της περιοχής, επιχείρησε να στρίψει σε παρακείμενο στενό και παρέσυρε μια γυναίκα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Στο σημείο μετέβη πλήρωμα του ΕΚΑΒ που μετέφερε την γυναίκα στο νοσοκομείο, η οποία όμως είχε καταλήξει στα τραύματα της, αλλά και σταθμός της Τροχαίας Πύργου για να διερευνήσει τα αίτια του συμβάντος.

