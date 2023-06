Θεσσαλονίκη

Ασβεστοχώρι: αυτοκίνητο “καρφώνεται” σε αυλή σπιτιού (βίντεο)

Καρέ – καρέ καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, η πορεία του αυτοκίνητου που... “κατέληξε” σε αποθήκη στην αυλή σπιτιού.

Κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει την πορεία αυτοκινήτου στο Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης, το οποίο «πάρκαρε» σε αυλή σπιτιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πιθανότατα λύθηκε το χειρόφρενο του οχήματος, που είχε σταθμεύσει σε μια ανηφόρ-κατηφόρα και αυτό μετά από μια ακυβέρνητη διαδρομή, μπήκε μέσα στην αυλή.

Ευτυχώς οι ένοικοι του σπιτιού απουσίαζαν εκείνη την ώρα από το σπίτι και έτσι δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 προβλήθηκε το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας:

