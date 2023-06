Πιερία

Νεκρή γυναίκα από φωτιά σε σπίτι

Η άτυχη γυναίκα, εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης χωρίς τις αισθήσεις της.

Νεκρή εντοπίστηκε ηλικιωμένη σε διαμέρισμα στην Κατερίνη, από πυρκαγιά που ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς, για την οποία η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε στις 7.40 το πρωί της Δευτέρας (19/6).

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα και επιχειρούν πέντε πυροσβέστες, με δύο οχήματα.

#Χωρίς_αισθήσεις εντοπίστηκε ηλικιωμένη κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε οικία στην Κατερίνη. Επιχειρούν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 19, 2023

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο.

