Λαμπίρι - Τροχαίο: Εκδρομέας μοτοσικλετιστής έκανε βουτιά θανάτου από γέφυρα

Τραγικό τέλος για άνδρα -μέλος ομάδας που έκαναν διακοπές με μηχανές στη χώρα μας.

(εικόνα αρχείου)

Νεκρός είναι ένας 49χρονος αστυνομικός από το Ισραήλ, που έπεσε από γέφυρα μεγάλου ύψους, στο Λαμπίρι Αιτωλοακαρνανίας.

Ο μοτοσικλετιστής ήταν μέλος ομάδας που ταξίδευαν με τις μηχανές τους στην Ελλάδα.

Ο 49χρονος ήταν προτελευταίος στο κομβόι που είχε ξεκινήσει το πρωί της Δευτέρας από το Λαμπίρι, με προορισμό το Θέρμο, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας και έπεσε από γέφυρα σε γκρεμό μεγάλου ύψους.

