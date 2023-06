Έβρος

'Εβρος: Συλλήψεις διακινητών για παράνομη μεταφορά μεταναστών (εικόνες)

Σε ειδικές κρύπτες μεταφέρονταν οι άνθρωποι. Η επιχείρηση εξελίχθηκε σε τέσσερα διαφορετικά σημεία

Συνελήφθησαν 10 διακινητές οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της Χώρας, σε εννιά διαφορετικές περιπτώσεις, μη νόμιμους μετανάστες.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθησαν την 17 και 18-6-2023 σε περιοχές του Έβρου, της Καβάλας, της Ξάνθης και της Ροδόπης, από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Ορεστιάδας, δέκα αλλοδαποί διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε εννιά διαφορετικές περιπτώσεις, μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, προχθές το πρωί σε αγροτική περιοχή του Έβρου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν έναν διακινητή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της Χώρας τρεις (3) μη νόμιμους μετανάστες.

Σημειώνεται ότι ο δράστης, αρχικά στη θέα των αστυνομικών ανέπτυξε ταχύτητα οδηγώντας επικίνδυνα, ενώ ακολούθως ακινητοποίησε το όχημα και επιχείρησε να διαφύγει πεζός χωρίς να τα καταφέρει.

Στη δεύτερη περίπτωση, το ίδιο πρωί σε Επαρχιακή οδό της Καβάλας, αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας συνέλαβαν έναν διακινητή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα δύο (2) μη νόμιμους μετανάστες.

Σημειώνεται ότι ο οδηγός – διακινητής αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα οδηγώντας επικίνδυνα, ενώ ακολούθως το όχημα εξετράπη της πορείας του και ακινητοποιήθηκε, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Επιπλέον όπως διαπιστώθηκε ο δράστης στερείται άδεια ικανότητας οδήγησης και το όχημα έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.

Στη τρίτη περίπτωση, χθες το πρωί σε αγροτική περιοχή του Έβρου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν έναν διακινητή, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της Χώρας δύο (2) μη νόμιμους μετανάστες.

Σημειώνεται ότι ο δράστης, αρχικά στη θέα των αστυνομικών ανέπτυξε ταχύτητα, ενώ στη συνέχεια ακινητοποίησε το όχημα και τράπηκε πεζός σε φυγή, πλην όμως εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και συνελήφθη.

Επιπλέον όπως διαπιστώθηκε για το όχημα έχει δηλωθεί κλοπή την 8-6-2023 σε αστυνομική υπηρεσία της Αττικής.

Στη τέταρτη περίπτωση, το ίδιο πρωί σε Επαρχιακή οδό της Καβάλας, αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας συνέλαβαν έναν διακινητή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της Χώρας δύο (2) μη νόμιμους μετανάστες.

Σημειώνεται ότι ο οδηγός – διακινητής, ο οποίος στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης, αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα οδηγώντας επικίνδυνα, ενώ ακολούθως το όχημα εξετράπη της πορείας του και ακινητοποιήθηκε, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Στη πέμπτη περίπτωση, το ίδιο πρωί σε οικισμό της Ξάνθης, συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Γενισέας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης ένας διακινητής, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της Χώρας τέσσερις (4) μη νόμιμους μετανάστες.

Σημειώνεται ότι ο δράστης αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών, ενώ στη συνέχεια ακινητοποίησε το όχημα του και συνελήφθη.

Στη έκτη περίπτωση, το ίδιο πρωί στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Κήπων Έβρου, αστυνομικοί του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κήπων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, συνέλαβαν δύο διακινητές, οι οποίοι επιβαίνοντας σε Ι.Χ.Φ. όχημα μετέβησαν στο παραπάνω συνοριακό σημείο προκειμένου να πραγματοποιήσουν είσοδο στην Ελλάδα και κατά τον ενδελεχή έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί σε συνεργασία με τελωνιακούς υπαλλήλους, διαπίστωσαν ότι οι δράστες μετέφεραν παράνομα στο εσωτερικό της Χώρας δύο (2) μη νόμιμους μετανάστες, τους οποίους είχαν αποκρύψει σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη.

Στην έβδομη περίπτωση, χθες το μεσημέρι στην Εγνατία οδό Κομοτηνής – Ξάνθης, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ιάσμου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, ένας διακινητής, διότι εντοπίσθηκε να οδηγεί Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της Χώρας επτά (7) μη νόμιμους μετανάστες.

Σημειώνεται ότι ο δράστης αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών και συνέχισε την πορεία του, ενώ ακολούθως ακινητοποίησε το όχημα και συνελήφθη, αντιστεκόμενος κατά τη σύλληψη του.

Στην όγδοη περίπτωση, χθες το απόγευμα σε αγροτική περιοχή του Έβρου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας συνέλαβαν έναν διακινητή, διότι τον εντόπισαν να επιβιβάζει σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο πέντε (5) μη νόμιμους μετανάστες, με σκοπό να τους μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα.

Στην ένατη περίπτωση, χθες το βράδυ στην Εγνατία οδό Ξάνθης – Καβάλας, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ξάνθης με την συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας, ένας διακινητής, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της Χώρας έξι (6) μη νόμιμους μετανάστες.

Σημειώνεται ότι ο οδηγός διακινητής ο οποίος στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης, αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών και συνέχισε την πορεία του, ενώ ακολούθως ακινητοποίησε το όχημα και συνελήφθη.

Κατασχέθηκαν τα ανωτέρω οχήματα, ένα ζεύγος πλαστών πινακίδων κυκλοφορίας, χρηματικό ποσό και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις εννέα υποθέσεις ενήργησαν η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης, τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού, Ξάνθης, Ιάσμου και Διδυμοτείχου και το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας.

