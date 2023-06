Κέρκυρα

Σύρος: Νεκρός μέσα στο πλοίο 44χρονος καπετάνιος

Η είδηση του θανάτου του "βύθισε" στο πένθος την ελληνική ναυτιλία και το νησί της Σύρου.

Η ελληνική ναυτιλία και το νησί της Σύρου, θρηνεί την απώλεια ενός νέου ανθρώπου, τον καπετάνιο Βαγγέλη Κώστο, οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο πλοίο.

0 44χρονος Συριανός καπετάνιος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πλήρωμα του πλοίου το οποίο ήταν στην Ιταλία. Τα αίτια του θανάτου του είναι άγνωστα, ωστόσο οι πρώτες πληροφορίες μιλούν για ανακοπή καρδιάς.

Θλίψη και μόνο θλίψη, μια ακόμα άσχημη είδηση που συγκλονίζει το νησί της Σύρου, από το θάνατο ενός νέου ανθρώπου.

Πηγή: cyclades24.gr

