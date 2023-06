Μαγνησία

Τροχαίο - Σκιάθος: Νεκρός ηλικιωμένος μοτοσικλετιστής

Τη ζωή του σε τροχαίο έχασε ένας ηλικιωμπένος μοτοσικλετιστής. Πως συνέβη η τραγωδία.

Ένας 72χρονος είναι το θύμα τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε στην Σκιάθο.

Το δίκυκλο στο οποίο επέβαινε ο ηλικιωμένος άγνωστο πως ξέφυγε από την πορεία του με αποτέλεσμα να βρεθεί οδόστρωμα.

Παρά την άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο, ο 72χρονος ήταν ήδη νεκρός.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του Skiathoslife, στον ηλικιωμένο θα γίνει νεκροψία νεκροτομή για τα ακριβή αίτια του θανάτου του, αφού υπάρχουν πιθανότητες σύμφωνα με τους ιατρούς να έχασε τις αισθήσεις του από παθολογικά αίτια.

O άτυχος άντρας έφερε κράνος ασφαλείας. Προανάκριση διενεργεί το Α.Τ Σκιάθου.

