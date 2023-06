Ηράκλειο

Ηράκλειο: Φωτιά σε λεωφορείο εν κινήσει (εικόνες)

Πώς εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στο λεωφορείο που ήταν εν κινήσει. Η ψυχραιμία του οδηγού έσωσε τους επιβάτες.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, όταν φωτιά ξέσπασε σε εν κινήσει αστικό λεωφορείο στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Το συμβάν έγινε γύρω στις 09:00 το πρωί της Τρίτης, στον δρόμο προς το ΠΑΓΝΗ, όταν ο κινητήρας του λεωφορείου που εκτελούσε το συγκεκριμένο δρομολόγιο, άρπαξε φωτιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός διατήρησε την ψυχραιμία του και κατέβηκε από το όχημα προκειμένου να σβήσει τις φλόγες πριν επεκταθούν, ενώ οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το όχημα.

Στο σημείο βρέθηκε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αλλά δεν χρειάστηκε να επέμβει, ενώ στο χώρο κλήθηκε προληπτικά και το ΕΚΑΒ.

