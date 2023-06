Ηλεία

Δολοφονία στην Ηλεία: τον σκότωσε γιατί τα γίδια μπήκαν στο χωράφι του

Σοκαριστικές είναι οι λεπτομέρειες σχετικά με την εν ψυχρώ δολοφονία ενός πολύτεκνου πατέρα στην Ηλεία.

Ανατριχιαστικές είναι οι λεπτομέρειες του εγκλήματος που έγινε στη θέση Λούτσες του οικισμού Ράχη της τοπικής κοινότητας Αγίας Τριάδας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, λίγο μετά τις 11 το πρωί της Τρίτης.

Ένας 82χρονος πυροβόλησε πισώπλατα δύο φορές συγχωριανό του σκοτώνοντάς τον επειδή τα γίδια μπήκαν στο χωράφι του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ο 52χρονος, πατέρας τεσσάρων παιδιών, βρισκόταν στο σημείο προκειμένου να μεταφέρει το γάλα που είχε αρμέξει από το κοπάδι του μαζί με τον αδερφό του.

Ο φερόμενος ως δράστης, λογομάχησε με το θύμα γιατί για λίγο τα ζώα του πέρασαν στην δική του έκταση και αυτό αποτέλεσε έντονο σημείο τριβής.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως το θύμα είχε ήπιο λόγο και ζήτησε συγγνώμη για το γεγονός αυτό από τον ηλικιωμένο. Καθώς τον είδε μάλιστα να κρατάει όπλο του είπε: «…τι να κάνω τώρα, δε φταίω εγώ γι’ αυτό που έγινε, σκότωσέ με...».

Την στιγμή όμως που απομακρύνθηκε, φέρεται να τον πυροβόλησε ο 82χρονος πισώπλατα τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Ο αδερφός του θύματος, που ήταν παρόν στο συμβάν, προσπάθησε μάταια να αποτρέψει το κακό και μόλις έστρεψε ο ηλικιωμένος το όπλο και προς την δική του κατεύθυνση κατάφερε να το αρπάξει και να τον αφοπλίσει.

Πηγή: ilialive.gr





