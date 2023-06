Λέσβος

Μυτιλήνη: 16 χρόνια κάθειρξη στον αστυνομικό που ασελγούσε σε 14χρονη

Το κουβάρι… της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν η μητέρα του κοριτσιού, εντόπισε τα μηνύματα που έστελνε αστυνομικός και προπονητής στην 14χρονη αθλήτρια.

Το Μικτό Ορκωτό Κακουργιοδικείο της Χίου καταδίκασε σε κάθειρξη 16 ετών χωρίς ελαφρυντικά και χωρίς αναστολή, τον 54χρονο αστυνομικό από τη Μυτιλήνη, που συνελήφθη τον Ιούλιο του 2022, μετά τις κατηγορίες για βιασμό και ασέλγεια σε 14χρονη αθλήτρια που προπονούσε σε ομάδα της Μυτιλήνης.

Το δικαστήριο απάλλαξε τον 54χρονο αθώο από την κατηγορία του βιασμού αλλά τον έκρινε ένοχο για ασέλγεια ανήλικης κατά εξακολούθηση, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Πρόκειται για μια υπόθεση που συγκλόνισε την κοινωνία της Μυτιλήνης καθώς ο αστυνομικός ήταν πολύ γνωστός και ως προπονητής κυρίως εφήβων σε ομάδα στα περίχωρα της πόλης

Τα μηνύματα, που έστελνε ο αστυνομικός προς την ανήλικη, μέσω ψεύτικου προφίλ, φέρεται ότι της ασκούσε μεγάλη πίεση ενώ της ζητούσε να στείλει άσεμνες φωτογραφίες μέσω κινητού. Η μητέρα της 14χρονης που εντόπισε τα μηνύματα, το κατήγγειλε στην αστυνομία και ζήτησε την εξέταση της κόρης της από ιατροδικαστή. Άμεσα μετέβη στη Μυτιλήνη το Σώμα Εσωτερικών Υποθέσεων, το οποίο προχώρησε και στη σύλληψη του αστυνομικού.

