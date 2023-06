Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: Θρίλερ με σορό γυναίκας σε προχωρημένη σήψη

H νεκροψία-νεκροτομή θα ρίξει φως στα αίτια θανάτου της άτυχης γυναίκας

Αντιμέτωπος με ένα μακάβριο θέαμα ήρθε ένας άνδρας στο Ρέθυμνο, ο οποίος βρήκε ένα πτώμα σε προχωρημένη σήψη το βράδυ της Τρίτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για γυναίκα περίπου 48 ετών, η οποία φέρεται να είναι αδερφή του άνδρα που την εντόπισε νεκρή μέσα στο σπίτι της.

Για την ταυτοποίηση της σορού αναμένεται να διενεργηθεί εξέταση DNA ενώ και η νεκροψία-νεκροτομή θα ρίξει φως στα αίτια θανάτου της άτυχης γυναίκας.

