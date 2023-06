Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο πήρε φωτιά εν κινήσει! (βίντεο)

Σκηνές τρόμου για επιβάτες σε αστικό λεωφορείο της Θεσσαλονίκης.

Τον τρόμο έζησαν το πρωί της Τετάρτης επιβάτες αστικού λεωφορείου, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε την ώρα που βρισκόταν εν κινήσει, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, η φωτιά σημειώθηκε στην μηχανή του λεωφορείου του ΟΑΣΘ, που εξυπηρετείται από τα ΚΤΕΛ της γραμμής 51, την στιγμή που βρισκόταν στη συμβολή των οδών Μοναστηρίου και Γιαννιτσών.

Άμεσα επιχείρησε ο οδηγός με τον πυροσβεστήρα που υπήρχε στο όχημα, ενώ για την κατάσβεση της φωτιάς χρειάστηκε και η επέμβαση της Πυροσβεστικής υπηρεσίας με τρία οχήματα και 7 πυροσβέστες.

Οι επιβάτες έντρομοι κατέβηκαν άμεσα από το αστικό λεωφορείο, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές στο όχημα.

Αξίζει να σημειωθεί πως σε απόσταση αναπνοής βρίσκεται πρατήριο υγρών καυσίμων.

