Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: Βγήκε από τη θάλασσα... και πέθανε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε τραγωδία εξελίχθηκαν οι διακοπές 60χρονου στην Κρήτη

-

(εικόνα αρχείου)



Τραγωδία με 60χρονο Γερμανό που ήρθε στην Κρήτη για διακοπές και δυστυχώς άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο άτυχος τουρίστας σύμφωνα με πληροφορίες, είχε μεταβεί σε παραλία στην περιοχή Λατζιμάς στο Ρέθυμνο. Αφού βούτηξε στην θάλασσα και ενώ είχε προσεγγίσει την ακτή, αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε.

Η κινητοποίηση ήταν μεγάλη, ωστόσο ο ίδιος δεν τα κατάφερε αφήνοντας δυστυχώς την τελευταία του πνοή.

Πηγή: Cretalive.gr

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ: νεκροί από φωτιά σε μπαταρίες για ηλεκτρικά ποδήλατα (εικόνες)

Φωτιά σε φυλακές: απανθρακώθηκαν δεκάδες κρατούμενες (εικόνες)

“Αρένα” - 12χρονη στον Κολωνό: αποκλειστική συνέντευξη της μητέρας της (εικόνες)