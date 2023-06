Κεφάλλονια

Κεφαλονιά: Ανήλικος έκλεψε δύο αυτοκίνητα μέσα στην ίδια μέρα!

Πώς εντοπίστηκε ο ανήλικος δράστης.

Συνελήφθη, κατά την αυτόφωρη διαδικασία, χθες (19.06.2023), το βράδυ, στην Κεφαλονιά, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Αργοστολίου και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) ένας ανήλικος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή αυτοκινήτων.

Ειδικότερα, ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη, στο πλαίσιο αναζητήσεων των αστυνομικών, καθώς, όπως προέκυψε από την έρευνα τους, λίγη ώρα πριν, είχε αφαιρέσει από το Αργοστόλι και τα Φαρακλάτα Κεφαλληνίας, δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα.

Προανάκριση για την υπόθεση πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Αργοστολίου, στο πλαίσιο της οποίας, τα αυτοκίνητα βρέθηκαν και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κεφαλληνίας.

