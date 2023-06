Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Υπάλληλος ακινητοποίησε ένοπλο ληστή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θύμα ληστών έπεσε και 32χρονος στη Φανερωμένη. Τι κατάφεραν να του αποσπάσουν.

-

(εικόνα αρχείου)

Υπάλληλος σε κατάστημα ψιλικών - καφέ ακινητοποίησε 46χρονο ληστή στη Χαριλάου Θεσσαλονίκης.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, ο 46χρονος ημεδαπός εισήλθε τα ξημερώματα στο κατάστημα, όπου με την απειλή αιχμηρού αντικειμένου απέσπασε χρήματα, καπνικά προϊόντα και ηλεκτρονικά τσιγάρα. Βγαίνοντας από το κατάστημα, όμως, ο υπάλληλος τον ακολούθησε και κατάφερε να τον ακινητοποιήσει. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και συνέλαβαν τον 46χρονο.

Στο μεταξύ, θύμα επίθεσης από ομάδα αλλοδαπών έπεσε, χθες το απόγευμα, 32χρονος από την Παλαιστίνη, στην περιοχή της Παναγίας Φανερωμένης, στη Θεσσαλονίκη. Όπως κατήγγειλε ο 32χρονος, οι δράστες τον χτύπησαν με γροθιές και κλωτσιές αλλά και με τη λαβή μαχαιριού και στη συνέχεια αφαίρεσαν το κινητό του τηλέφωνο και προσωπικά του έγγραφα - αντικείμενα.

Λίγη ώρα αργότερα, πλήρωμα περιπολικού της Άμεσης Δράσης εντόπισε και συνέλαβε έναν 45χρονο Ιρακινό, τον οποίο το θύμα αναγνώρισε ως εκ των δραστών της εις βάρος του επίθεσης.

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ: νεκροί από φωτιά σε μπαταρίες για ηλεκτρικά ποδήλατα (εικόνες)

Φωτιά σε φυλακές: απανθρακώθηκαν δεκάδες κρατούμενες (εικόνες)

“Αρένα” - 12χρονη στον Κολωνό: αποκλειστική συνέντευξη της μητέρας της (εικόνες)