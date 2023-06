Ηλεία

Δολοφονία στην Ηλεία: Προφυλακιστέος ο 82χρονος

Το δρόμο για τις φυλακές πήρε ο ηλικιωμένος που σκότωσε κτηνοτρόφο, πατέρα τεσσάρων παιδιών.

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 82χρονος που χθες πυροβόλησε πισώπλατα και σκότωσε τον 52χρονο κτηνοτρόφο, στην Αγία Τριάδα, του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

Ανακριτής και Εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή κράτηση του κατηγορούμενου για την εν ψυχρώ δολοφονία .

Λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε συνοδεία αστυνομικών της Υ.Α. Πύργου ενώπιον της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αμαλιάδας, η οποία άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία, απόπειρα ανθρωποκτονίας (σε βάρος του αδελφού του θύματος), παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Στην συνέχεια παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον Ανακριτή, όπου εμφανίστηκε μετανιωμένος για την αποδιδόμενη σε βάρος του πράξη της ανθρωποκτονίας και φέρεται να ισχυρίστηκε ότι φοβήθηκε και απειλήθηκε η ζωή του

Το χρονικό της δολοφονίας που σόκαρε την Αγία Τριάδα

Μια «χούφτα» γη και μερικά γίδια που μπήκαν στο χωράφι του, «όπλισαν» το χέρι του 82χρονου Θ.Κ. που πυροβόλησε δυο φορές εξ’ επαφής πισώπλατα τον άτυχο πατέρα τεσσάρων παιδιών

«Εδώ που φτάσαμε τι να σου πω; Μου έχεις κάνει τόσα πολλά… σκότωσέ με, τι να σου πω!» ήταν τα τελευταία λόγια του 52χρονου Παναγιώτη Μενούνου λίγες στιγμές πριν ο Θ.Κ. τον πυροβολήσει δυο φορές πισώπλατα σχεδόν εξ’ επαφής αφαιρώντας του τη ζωή επειδή λίγα γίδια που είχε στην ιδιοκτησία του το θύμα, πάτησαν το χωράφι του 82χρονου δράστη.

Η εν ψυχρώ δολοφονία που έχει συγκλονίσει την Αγία Τριάδα του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας έλαβε χώρα χθες το μεσημέρι, όταν ο άτυχος 52χρονος, πατέρας τεσσάρων παιδιών, ηλικίας από 12 έως 18 ετών, δέχτηκε τηλεφώνημα από τον 82χρονο ο οποίος του ζήτησε τον λόγο και το θύμα μετέβη στο σημείο για να εξακριβώσει αν τα ζώα του, είχαν προκαλέσει φθορές στην ιδιοκτησία του δράστη.

Όμως όπως αποδείχτηκε ο Θ.Κ. δεν έμεινε μόνο εκεί… Με την καραμπίνα ανά χείρας, πήγε στο χωράφι και λογομάχησε με τον Παναγιώτη Μενούνο ο οποίος φέρεται σε ήπιο τόνο να του είπε «τι να κάνω τώρα, δε φταίω εγώ γι’ αυτό που έγινε» και αφού προσπάθησε μαζί με τον αδελφό του να μαζέψει τα ζώα του, επιχείρησε να αποχωρήσει.

Ήταν η στιγμή εκείνη που ο δράστης σήκωσε την καραμπίνα και αφού το θύμα είχε γυρίσει την πλάτη του για να φύγει, τον πυροβόλησε δυο φορές στην πλάτη από απόσταση σχεδόν τριών μέτρων, κόβοντας τόσο νωρίς και τόσο άδοξα το νήμα της ζωής του.

Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν τραγικές… Εμβρόντητος ο αδελφός του θύματος, ο οποίος είχε πάει στο χωράφι νωρίτερα από όλους και είδε τον μικρότερο του αδελφό, να πέφτει νεκρός μπροστά στα μάτια του, παρά το αρχικό σοκ, επιχείρησε να αφοπλίσει τον δράστη.

Εκείνος όμως, έστρεψε την καραμπίνα προς το μέρος του και επιχείρησε να τον πυροβολήσει αλλά ευτυχώς δεν είχε αλλά φυσίγγια…

Και αυτό διότι, σε διαφορετική περίπτωση θα μιλούσαμε όχι απλά για μια διπλή δολοφονία αλλά για μια ασύλληπτη οικογενειακή τραγωδία που δεν θα είχε προηγούμενο στην – μέχρι πρότινος – ήσυχη κοινότητα της Αγίας Τριάδας της Αρχαίας Ολυμπίας και συγκεκριμένα στη θέση Λούτσες του οικισμού Ράχη.

Πηγή: patrisnews.gr

