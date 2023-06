Λάρισα

Λάρισα: Πέθανε ο άνδρας της και μετά από τρεις μέρες τον “ακολούθησε”

Μια ζωή μαζί κι άντεξε χωρίς αυτόν μόλις τρεις μέρες, ακολουθώντας τον στον θάνατο.

Μέσα σε τρεις ημέρες έφυγε ζευγάρι Λαρισαίων από τη ζωή.

Πρώτα απεβίωσε ο σύζυγος Μιχαήλ Τοζούλης στα 83 του χρόνια και τον ακολούθησε η σύζυγός του Γεωργία Τοζούλη σε ηλικία 80 ετών.

Ύστερα από πολλά χρόνια κοινής ζωής δεν άντεξε ο ένας μακριά από τον άλλο. Το ηλικιωμένο ζευγάρι ζούσε στο χωριό Μαυροβούνι μέχρι που το νήμα της ζωής του άνδρα κόπηκε το περασμένο Σάββατο.

Προχθές Τρίτη απεβίωσε και η σύζυγός του Γεωργία Τοζούλη βυθίζοντας σε βαρύ πένθος την οικογένειά τους.

Πηγή: onlarissa.gr

