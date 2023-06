Αχαΐα

Πάτρα: Φωτιά σε νταλίκα εν κινήσει (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το βαρύ όχημα τυλίχτηκε στις φλόγες στην περιμετρική με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία.

-

Πανικός επικράτησε το βράδυ της Τετάρτης στην περιμετρική της Πάτρας, και συγκεκριμένα στο ύψος της Οβρυάς, όταν νταλίκα τυλίχτηκε στις φλόγες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα της περιμετρικής οδού διακόπηκε, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, ενώ αποκλείστηκε και η άνοδος από την Παραλία Πατρών μέσω του χειμάρρου της Παναγίτσας.

Ο οδηγός του βαρέως οχήματος το εγκατέλειψε έγκαιρα και δεν κινδύνεψε.

Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και περιπολικά της Ελληνικής Αστυνομίας για να αντιμετωπίσουν το περιστατικό.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε Ε.Ι.Χ. όχημα, στο 170,5χλμ της Ιονίας οδού. Επιχείρησαν 4 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 21, 2023

Πηγή: tempo24.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ψυχικό: Κλέφτες τραυμάτισαν αστυνομικούς

Πέθανε ο Μανουέλ Αράγια

Καιρός: βοριάδες και τοπικές μπόρες την Πέμπτη